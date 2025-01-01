Закрытие части улицы Монастырской в Перми переносится на 20 сентября Окончание реконструкции запланировано на конец 2026 года Поделиться Твитнуть

Движение по путепроводу на ул. Монастырской в Перми будет приостановлено 20 сентября. Первоначально запрет на проезд планировался с 15 сентября, однако дата начала ограничений была перенесена. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Альтернативный маршрут к Речному вокзалу, напомним, будет проходить по ул. Горького.

На данном участке сейчас проводятся работы по обновлению путепровода над ж/д путями. Окончание реконструкции запланировано на конец 2026 года.

Ранее также «Новый компаньон» сообщал, что с приостановкой движения по ул. Монастырской будет запущен автобусный маршрут № 85, который соединит ст. Пермь I со сквером им. Решетникова. До конца октября 2026 года автобусами малого класса обслуживать его будет МУП «Пермгорэлектротранс». С перевозчиком заключили контракт по начальной (максимальной) цене — 18,7 млн руб. Общая протяжённость пути в обоих направлениях составит 2,2 км. Автобусы будут следовать в прямом направлении по улицам Монастырской, Горького, Советской, Сибирской и Монастырской с остановкой «Театральный сад» и в обратном направлении по улицам Монастырской, 25 Октября, Советской, Горького и Монастырской.

Автобусы будут отправляться каждые 5-10 минут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.