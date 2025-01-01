Алёна Бронникова Компенсационный маршрут до Перми I будет обслуживать муниципальный перевозчик Сумма контракта составила 18 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми с 15 сентября запустят автобусный маршрут № 85, который соединит ст. Пермь I со сквером им. Решетникова на время реконструкции путепровода на ул. Монастырской. В августе власти провели конкурс на его обслуживание.

Согласно данным сайта госзакупок, подрядчиком был выбран единственный участник конкурса МУП «Пермгорэлектротранс». С перевозчиком заключили контракт по начальной (максимальной) цене — 18,7 млн руб. Срок действия — 31 декабря 2026 года.

По условиям техзадания, «Пермгорэлектротранс» будет выполнять обслуживание маршрута до конца октября 2026 года автобусами малого класса. Общая протяжённость пути в обоих направлениях составит 2,2 км. Автобусы будут следовать в прямом направлении по улицам: Монастырской, Горького, Советской, Сибирской и Монастырской с остановкой «Театральный сад» и в обратном направлении по улицам: Монастырской, 25 Октября, Советской, Горького и Монастырской.

Автобусы будут отправляться каждые 5-10 минут. Всего в течение дня будет выполняться по 165-167 рейсов. Максимальное количество транспортных средств — две единицы.

Напомним, с 15 сентября в Перми закроют участок ул. Монастырской для реконструкции автодорожного путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I. Ограничения будут сняты в 00:00 1 ноября 2026 года.

В комплекс работ входит строительство путепровода, двухпутных ж/д линий, возведение шумозащитных экранов, устройство смотровой площадки над набережной и парковки для посетителей краеведческого музея. В июне техническая готовность объекта составляла 3%. Плановый срок завершения работ — 2026 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.