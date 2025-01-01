Алёна Бронникова Участок улицы Монастырской в Перми осенью закроют для реконструкции путепровода Движение будет ограничено до ноября Поделиться Твитнуть

фото из конкурсной документации

В сентябре в Перми закроют участок ул. Монастырской для реконструкции автодорожного путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения на время работ.

Согласно распоряжению краевого минтранса, движение всех видов транспорта будет прекращено на участке ул. Монастырской между улицами 25 Октября и Горького. Ограничения будут введены в 00:00 15 сентября и сняты в 00:00 1 ноября.

Пермскому дептрансу рекомендовано обеспечить организацию движения общественного транспорта с учётом вводимых ограничений.

К обновлению путепровода подрядчик приступил в феврале, в связи с чем на участке, где ведутся работы, до 1 декабря 2025 года организовано реверсивное движение по одной полосе.

В комплекс работ входит строительство путепровода, двухпутных ж/д линий, возведение шумозащитных экранов, устройство смотровой площадки над набережной и парковки для посетителей краеведческого музея. В июне техническая готовность объекта составляла 3%. Плановый срок завершения работ — 2026 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.