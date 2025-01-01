Реконструкция путепровода на улице Монастырской в Перми выполнена на 3% Работы должны завершиться в 2026 году Поделиться Твитнуть

фото из конкурсной документации

На заседании правительства Пермского края, которое состоялось 25 июня, глава Минтранса региона Сергей Вешняков рассказал о ходе реконструкции исторического автодорожного путепровода по ул. Монастырской возле вокзала Пермь I.

«Данный объект вписан в архитектурный облик набережной Перми и представляет историческую ценность. Сооружение легло в основу промышленной индустрии города, обеспечивающей беспрепятственное разведение автомобильного и железнодорожного транспорта. На сегодняшний день разработка проекта завершена. Получено положительное заключение государственной экспертизы, осуществляется выполнение строительно-монтажных работ», — рассказал чиновник.

По словам Вешнякова, работы ведутся без прекращения железнодорожного движения. Плановый срок завершения работ — 2026 год.

На сегодняшний день процент технической готовности составляет 3%. Стоимость реконструкции оценивается в 1,7 млрд руб.

Напомним, работы по реконструкции этого путепровода на участке Свердловской железной дороги (перегон Пермь II — Пермь I) начались в феврале. В связи с этим до 1 декабря 2025 года ограничено движение транспорта для пешеходов и транспорта. Сейчас на участке организовано реверсивное движение через путепровод по одной полосе движения между перекрёстком с ул. 25 Октября и станцией Пермь I.

В комплекс работ входит строительство путепровода, двухпутных ж/д линий, возведение шумозащитных экранов, устройство смотровой площадки над набережной и парковки для посетителей краеведческого музея.

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