Алёна Бронникова В Перми приступают к реконструкции исторического путепровода на Монастырской Из-за этого движение ограничат до декабря Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми 7 февраля начнутся работы по реконструкции исторического автодорожного путепровода по ул. Монастырской на участке Свердловской железной дороги (перегон Пермь II — Пермь I). В связи с этим до 1 декабря от ул. 25 Октября до дома по ул. Монастырской, 2б вводятся ограничения движения для транспорта и пешеходов.

«С 22:00 7 февраля и до 1 декабря 2025 года будет ограничено движение на ул. Монастырской на участке от ул. 25 Октября до дома по ул. Монастырской, 2б. Также прекращено движение на ул. Горького на участке от дома № 2 до ул. Монастырской», — сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой минтранс.

По данным ведомства, во время первого этапа работ будет организовано реверсивное движение через путепровод по одной полосе движения между перекрёстком с ул. 25 Октября и станцией Пермь I со светофорным регулированием. Движение со стороны ул. Горького в направлении ул. Монастырской будет полностью прекращено до начала работ второго этапа. Для пешеходов сохранятся ограничения движения.

Как сообщалось ранее, в комплекс работ входит строительство путепровода, двухпутных железнодорожных линий, возведение шумозащитных экранов, устройство смотровой площадки над набережной и парковки для посетителей краеведческого музея. Все работы должны быть завершены осенью 2026 года.

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