Около Дома Мешкова в Перми появятся парковка и смотровая площадка Началась подготовка к реконструкции исторического путепровода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начаты подготовительные работы по реконструкции автодорожного путепровода по ул. Монастырской на участке Свердловской железной дороги (перегон Пермь II — Пермь I). Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

В комплекс работ входит строительство путепровода длиной 343 м с 3-4 полосами движения по ул. Монастырской, переустройство двухпутных железнодорожных линий протяжённостью 150 м, возведение шумозащитных экранов, строительство смотровой площадки над набережной площадью 200 кв. м и парковки на 30 машиномест, предназначенной для посетителей Пермского краеведческого музея. Заезд на автостоянку будет осуществляться с ул. Горького.

Все работы должны быть завершены осенью 2026 года. Подрядчиком и проектировщиком выступает АО «Уралмостострой», который победил на соответствующем конкурсе летом 2024 года. Общая стоимость реконструкции составит порядка 1,6 млрд руб. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Историко-культурную экспертизу проект уже прошёл.

Как уточняется в телеграм-канале краевого минтранса, в проекте учтены особенности расположения путепровода рядом с объектами культурного наследия — тоннелем и подпорной стеной железнодорожного перегона Пермь I — Пермь II, а также Домом пароходчика Н.В. Мешкова и комплексом сооружений Егошихинского медеплавильного завода.

Работы будут проводиться с соблюдением всех требований по сохранению культурных объектов и в координации с ОАО «РЖД» для минимизации перерывов в движении поездов.

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