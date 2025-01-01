В Прикамье снят режим «Беспилотной опасности» Он был введён в связи с угрозой атак БПЛА Поделиться Твитнуть

Режим «Беспилотной опасности», введённый в Пермском крае около 16:00 в субботу, 13 сентября, снят, сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, введение режима было связано с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах.

Вечером 13 сентября стало известно, что на одном из промышленных предприятий Губахи зафиксирован прилёт вражеского беспилотного летательного аппарата. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Погибших и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы, предприятие продолжает работу в штатном режиме.

«Безопасности жителей ничего не угрожает. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация на контроле», — написал губернатор.

Добавим, ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края подробно рассказали, как нужно действовать в случае обнаружения беспилотника. В случае угрозы необходимо звонить по номеру вызова экстренных служб — 112.





