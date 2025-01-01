Пермский фотограф Григорий Скворцов не смог обжаловать приговор Его отправят в исправительную колонию Поделиться Твитнуть

Григорий Скворцов

ВКонтакте

Пермский фотограф Григорий Скворцов, осужденный за госизмену, не смог оспорить обвинительный приговор. Четвёртый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе решение Пермского краевого суда.

На заседании в Нижнем Новгороде Скворцов был лично. В столицу Приволжья его доставили из СИЗО в Кудымкаре. Место отбывания наказания ему пока не определили. Предварительно, это будет учреждение за пределами Пермского края.

По данным Properm.ru, суд отклонил апелляцию Скворцова. Сам осуждённый отрицает свою причастность к инкриминируемому ему деянию.

В конце июня Пермский краевой суд приговорил Григория Скворцова к 16 годам заключения. Суд признал его виновным в госизмене и постановил отбывать срок в исправительной колонии. Кроме того, после освобождения его свобода будет ограничена в течение года. При этом прокуратура запрашивала для него 18 лет лишения свободы. Суд над фотографом проходил в закрытом режиме.

В ноябре 2023 года Скворцова взяли под стражу сотрудники ФСБ. Против него выдвинуто обвинение в государственной измене. По имеющимся сведениям, поводом для обвинения послужила вероятная передача американскому корреспонденту планов, показывающих расположение секретных объектов в Москве. Скворцов заявляет, что эти планы он купил у Дмитрия Юркова, создателя книги «Советские «секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов».

Фотограф утверждает, что речь идет о материалах, которые больше не являются секретными и которые автор книги обнаружил в архивах.

