Участок улицы Строителей до Крисанова в Перми построят к лету 2028 года

Фото: проектная документация АО «Институт «Стройпроект»

К следующему этапу строительства ул. Строителей в Перми (от пл. Гайдара к ул. Стахановской) приступят 27 октября 2025 года. Речь идёт об участке между ш. Космонавтов и ул. Крисанова. Завершить работы планируется к 24 июня 2028 года.

Трасса проектируемой автодороги проходит по территории Индустриального района. Протяжённость объекта составит 0,66 км, он будет начинаться на отрезке между ш. Космонавтов и р. Гарюшкой (рядом со зданием по ш. Космонавтов, 111/10), а заканчиваться на отрезке между улицами Карпинского и Капитана Гастелло (у здания по ул. Карпинского, 1а).

Дорога будет четырёхполосной, относиться к категории магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения второго класса. Расчётная скорость — 80 км/час. Проектом предусматривается обустройство тротуаров с обеих сторон дороги, светофоров, велосипедных дорожек, двух автобусных остановок.

Также будут выполнены работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, съездов, пересечений и примыканий, возведению моста через Гарюшку. На участке будет организована автоматизированная система управления дорожным движением, установлены шумозащитные акустические экраны и остекление, наружное освещение, обустроены сети водоотведения и очистные сооружения, выполнено благоустройство.

Фото: проектная документация АО «Институт «Стройпроект»

Стоимость работ оценили в 2,27 млрд руб. Контракт будет действовать до 1 августа 2028 года. Как указано в конкурсной документации, подрядчика определят 3 октября.

В рамках первой очереди ведутся работы на участке от площади Гайдара до ш. Космонавтов, в третью очередь приступят к работам на участке между улицами Крисанова и Стахановской, а затем будет построен левоповоротный съезд с ул. Строителей в створе ул. Стахановской.

Ранее также в Перми продлили ограничения на участке по ул. Строителей в связи с работами на новом участке. В рамках работ будет реконструирован также путепровод на ш. Космонавтов рядом с «Гознаком», его высоту планируют увеличить с 2,2 до 5,5 м, количество полос увеличат с четырёх до шести.

Фото: проектная документация АО «Институт «Стройпроект»

Сейчас на участке от ул. Малкова до ш. Космонавтов ведётся переустройство инженерных коммуникаций и возведение основания будущей дороги. В дальнейшем будут обустроены съезды на улицы Малкова, Вавилова, Рабочую, развязка в районе пересечения с ш. Космонавтов и отворот на «Морион».

