В Перми снова продлили ограничения движения на улице Строителей

Ограничения на ул. Строителей в Перми, которые вводились с февраля по сентябрь на развязке с ул. Локомотивной и от развязки до ул. Малкова, продлили до 1 ноября. Об этом сообщается в новом распоряжении краевого минтранса.

«Внести в пункт 1 распоряжения Министерства транспорта Пермского края от 7 февраля "О временном прекращении движения транспортных средств на ул. Строителей в городе Перми" следующее изменение: слова "до 00:00 1 сентября 2025 года" заменить словами "до 00:00 1 ноября 2025 года"», — информирует документ.

Фото: министерство транспорта Пермского края

Напомним, в начале февраля ведомство сообщило о закрытии движения на данных участках до 9 марта в связи с продолжением строительства перехода ул. Строителей от пл. Гайдара до ул. Стахановской на участке от пл. Гайдара до ш. Космонавтов. Позже срок снятия ограничений перенесли на 1 сентября.

