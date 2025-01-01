В Перми на месяц закроют движение на участке улицы Строителей Это связано с продолжением строительства дороги Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, с 00:00 8 февраля до 00:00 9 марта будет прекращено движение по ул. Строителей на развязке с ул. Локомотивной. Также ограничат движение от развязки с ул. Локомотивной до перекрёстка с ул. Малкова.

Ограничения связаны с продолжением строительства автодороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской», участок от площади Гайдара до ш. Космонавтов.

На участке будет проводиться переустройство коммуникаций.

«Это начальная стадия работ на объекте, о дальнейших ограничениях

информация будет предоставлена дополнительно», — отметили в минтрансе региона.

Всех автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

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