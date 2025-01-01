Ограничение движения на улице Строителей в Перми продлят до сентября Ранее планировалось открыть движение 9 марта Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

Ограничение движения транспорта по ул. Строителей в Перми продлят до 00:00 1 сентября. Движение было прекращено 8 февраля в связи с продолжением строительства автодороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской», на участке от площади Гайдара до ш. Космонавтов.

Соответствующий документ о корректировках в февральское распоряжение был опубликован 7 марта на сайте краевого минтранса.

Напомним, движение прекращено по ул. Строителей на развязке с ул. Локомотивной, а также от развязки с ул. Локомотивной до перекрёстка с ул. Малкова. В феврале ведомство сообщало, что на участке будет проводиться переустройство коммуникаций. Тогда отметили, что это начальная стадия работ на объекте, о дальнейших ограничениях информация будет дана дополнительно.

Проектом четвёртого этапа ул. Строителей предусмотрены реконструкция путепровода на ш. Космонавтов, протяжённость которого составляет 178 м, а также строительство основного хода ул. Строителей и проездов под ним. Дорога будет четырёхполосной, общей длиной 3 км. Окончить работы планируется в 2028 году.

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