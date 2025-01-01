Алёна Бронникова В Перми приступили к работам на новом участке улицы Строителей Окончание строительства запланировано на 2028 год Поделиться Твитнуть

Подрядчик приступил к строительству нового участка ул. Строителей в Перми, который пройдёт вдоль Транссибирской железной дороги и свяжет пл. Гайдара с ш. Космонавтов. Как сообщает ВЕТТА, в данный момент ведутся инженерная подготовка территории, демонтаж существующих сооружений и снятие почвенно-растительного слоя.

Проект четвёртого этапа ул. Строителей разработан Институтом «Стройпроект». В нём предусмотрены реконструкция путепровода на ш. Космонавтов, протяжённость которого составляет 178 м, а также строительство основного хода ул. Строителей и проездов под ним. Дорога будет четырёхполосной, общей длиной 3 км, позволит улучшить связь между районами и снизить нагрузку на существующие магистрали. Окончание реализации проекта планируется в 2028 году.

В ноябре «Новый компаньон» писал, что подрядчиком для строительства первой очереди четвёртого этапа перехода ул. Строителей от пл. Гайдара до ул. Стахановской в Перми стала башкирская компания АО «Уралмостострой». В Перми работает её филиал — «Мостоотряд №123». Стоимость работ по контракту составила 6,5 млрд руб.

В связи с началом работ до 9 марта в Перми закрыли движение по ул. Строителей на развязке с ул. Локомотивной и от развязки до перекрёстка с ул. Малкова. Как сообщали в краевом минтрансе, ограничения необходимы для проведения работ по переустройству коммуникаций.

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