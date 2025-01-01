Алёна Бронникова Высоту путепровода на шоссе Космонавтов в Перми увеличат с 2,2 до 5,5 м Строители приступили к подготовительному этапу реконструкции моста Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Высоту путепровода на ш. Космонавтов в Перми, который находится рядом с «Гознаком», в ходе реконструкции планируют увеличить с 2,2 до 5,5 м. Количество полос увеличат с четырёх до шести. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Приступили к подготовительному этапу реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов. Увеличим высоту моста больше чем в два раза — с 2,2 до 5,5 м, а ширину — с четырёх до шести полос. После реконструкции путепровод станет доступен для проезда под ним не только легкового транспорта, но и габаритного», — написал он.

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Глава региона также отметил, что в рамках строительства ул. Строителей на участке от ул. Малкова до ш. Космонавтов ведётся переустройство инженерных коммуникаций и возведение основания будущей дороги. В дальнейшем будут обустроены съезды на улицы Малкова, Вавилова, Рабочую, развязка в районе пересечения с ш. Космонавтов и отворот на «Морион». Вдоль дороги поставят шумозащитные экраны и семь автобусных остановок.

В июне ограничение движения по ул. Рабочей (от пересечения с ул. Академика Вавилова до здания № 1 по ул. Рабочей) продлили до 15 августа. На данном участке проводятся работы по прокладке инженерных сетей, включая ливневую канализацию, водопровод и канализацию, а также подготовка основания для нового участка ул. Строителей.

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