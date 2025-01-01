Ограничение движения транспорта по улице Рабочей в Перми продлено до середины августа Поделиться Твитнуть

Движение в Перми по ул. Рабочей (от пересечения с ул. Академика Вавилова до здания № 1 по ул. Рабочей) будет ограничено до 15 августа 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

По информации, предоставленной краевым Управлением автодорог и транспорта, на данном участке проводятся работы по прокладке инженерных сетей, включая ливневую канализацию, водопровод и канализацию. Кроме того, ведётся подготовка основания для нового участка ул. Строителей.

Власти просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута и проявить понимание в связи с временными неудобствами.

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