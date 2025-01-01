В Прикамье родителям погибшей в колодце девочки выплатят по миллиону рублей Несчастный случай произошёл в августе 2022 года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Родители шестилетней Насти Брихунец, трагически погибшей, упав в пожарный колодец в п. Верхнечусовские Городки, добились в судебном порядке выплаты компенсации в размере 2 млн руб. от местных властей. Об этом пишет «КП-Пермь».

В качестве ответчиков выступали муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты», администрация Чусовского округа и экс-руководитель «Управления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» Николай Исаков.

В своем иске родители подчеркнули, что в течение нескольких лет испытывают сильную душевную боль, что негативно сказалось на их здоровье. Моральный ущерб был оценен ими в 10 млн руб. Суд удовлетворил иск частично, постановив выплатить каждому из родителей по 1 млн.

Напомним, в августе 2022 года шестилетняя Настя Брихунец вышла из дома, чтобы купить конфеты, и исчезла. В течение двух дней волонтеры и полиция вели поиски в окрестностях Верхнечусовских Городков, и в итоге тело девочки было обнаружено на дне заброшенного пожарного колодца. Первоначально был задержан местный житель Виктор Мошкин, ранее судимый за убийство ребёнка, однако впоследствии его отпустили из-за отсутствия доказательств его вины.

В итоге происшествие было признана несчастным случаем. Следствие установило, что девочка наступила на прогнившую крышку колодца, провалилась и погибла. Родители погибшей отмечают, что пожарные колодцы в посёлке до сих пор находятся в небезопасном состоянии, и только место гибели Насти засыпано.

