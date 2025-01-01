Следком начал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В п. Яйва следователи Следственного комитета Российской Федерации выясняют причины гибели мужчины и женщины на пожаре, сообщили в пресс-службе следкома.

Предварительно установлено, что утром 12 сентября 2025 года в квартире одного из жилых домов в Яйве случилось возгорание. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. В ходе ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела мужчины 1955 г.р. и женщины 1958 г.р.

Следователь провел осмотр места ЧП и назначил ряд необходимых судебно-медицинских экспертиз. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.

В СУ СКР по Пермскому краю обратились к жителям края с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Ранее «Новому компаньону» сообщили в МЧС, что в ликвидации огня участвовало 33 спасателя и десять единиц техники. Возгорания произошло в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. Огонь охватил небольшую площадь — 2 кв. м. Пожар удалось потушить оперативно — в 07:22.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.