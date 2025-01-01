В Прикамье на пожаре погибли два человека В квартире жилого дома в Яйве загорелись домашние вещи Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Утром 12 сентября на ул. Парковой в поселке Яйва Александровского округа произошло загорание домашних вещей в квартире. В результате происшествия погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 07:12. На место происшествия были направлены пожарные. В ликвидации огня участвовало 33 спасателя, задействовано 10 единиц техники, включая 5 единиц техники и 20 человек личного состава от МЧС России.

Прибывшие первыми на место пожарные констатировали факт возгорания в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. В результате пожара погибли два человека.

Огонь охватил небольшую площадь — 2 кв. м. Пожар удалось потушить оперативно — в 07:22.

Сейчас специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС вместе со следователями СК проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить обстоятельств и причины пожара.

МЧС России призывает граждан устанавливать пожарный извещатель, так как он предупредит об опасности. Также важно не курить в постели, проверять электропроводку и использовать только исправное электрооборудование.

