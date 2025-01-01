В Перми начинает работу Центр общественного наблюдения за голосованием Он будет расположен в «Кристалле» Поделиться Твитнуть

В молодёжном центре «Кристалл» на Комсомольском проспекте в Перми с 8:00 12 сентября начнёт работу Центр общественного наблюдения за голосованием в регионе. Как сообщили в Крайизбиркоме, он будет расположен в зале «Развитие».

«Центр общественного наблюдения является именно тем местом, где концентрируется экспертная работа по мониторингу избирательного процесса. Эта деятельность позволяет объективно оценить как работу избирательных комиссий, так и то, как был организован процесс голосования», — отметил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Центр будет работать до 10:00 15 сентября. На его площадке региональная общественная палата организует ситуационный центр мониторинга избирательного процесса. Здесь за ходом и достоверностью результатов голосования будут следить наблюдатели, эксперты, представители кандидатов, общественники, журналисты.

Кроме того, в Центр общественного наблюдения будет выводиться трансляция с камер видеонаблюдения, которые ранее установили на избирательных участках.

Напомним, с 12 по 14 сентября в Пермском крае состоятся выборы губернатора и выборы депутатов в думы 11 муниципальных образований. В электронном формате планируют проголосовать 175 тыс. избирателей, 19 тыс. — на более удобном для них участке с помощью сервиса «Мобильный избиратель», ещё 337 жителей Прикамья намерены проголосовать на одном из 14 участков, организованных в Москве.

