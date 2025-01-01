На избирательных участках Пермского края началась установка камер видеонаблюдения Выборы состоятся с 12 по 14 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю до начала выборов губернатора Пермского края стартовал процесс установки систем видеонаблюдения на участках для голосования. Мероприятие направлено на обеспечение максимальной прозрачности избирательного процесса, особенно в тех местах, которые могут остаться вне поля зрения камер.

Подрядчику предстоит оснастить системами видеоконтроля все 50 территориальных избирательных комиссий, гарантируя тем самым открытость процесса голосования непосредственно на местах. Для этих целей будет установлено 1743 камеры.

Как сообщил «Вести Пермь» Артемий Кабанов, руководитель ООО «ПДК плюс», устанавливаются самые передовые камеры, доступные на рынке, обеспечивающие высокое качество изображения как в дневное, так и в ночное время. Ночная съемка позволит детально фиксировать любые происходящие события.

Видеопоток с большинства камер будет в режиме реального времени транслироваться в Центр общественного наблюдения. Работу некоторых систем можно оценить уже сейчас на мониторах в краевом избиркоме.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края, подчеркнул, что все камеры оснащены функцией непрерывной записи, обеспечивающей круглосуточную фиксацию происходящего на избирательных участках для гарантии легитимности выборов. По его словам, доступ к камерам видеонаблюдения исключен, камеры расположены высоко, а места хранения данных опечатаны, доступ к источникам питания и каналам трансляции также строго контролируется.

Карты памяти, установленные в каждой камере, позволяют сохранять видеоматериалы в течение 10 дней. Это необходимо для отслеживания не только хода голосования, но и процессов хранения, распаковки и подсчёта бюллетеней.

Напомним, центр общественного наблюдения, как и ранее, будет располагаться в молодежном центре «Кристалл» на пр. Комсомольском в Перми. На большом экране будет отображаться круглосуточная трансляция с камер видеонаблюдения, доступ к которой сможет получить любой желающий.

