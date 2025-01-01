Число собирающихся голосовать онлайн жителей Прикамья выросло до 175 тысяч Выборы состоятся с 12 по 14 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 8 сентября, прекратился приём документов от желающих участвовать в онлайн-голосовании, а также для смены избирательного участка через систему «Мобильный избиратель» и на специально организованных участках в Москве на выборах главы Пермского края.

Как сообщили в краевой избирательной комиссии, 174 944 избирателя изъявили желание проголосовать в электронном формате, не посещая избирательный участок (ранее в Минсвязи региона сообщали о 154 тыс. жителях Прикамья, которые предпочли голосовать онлайн).

Дополнительно 19 417 граждан подали заявку о голосовании на более удобном для них участке с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

Кроме того, 337 жителей Пермского края намерены отдать свой голос на одном из 14 участков, созданных в Москве для удобства избирателей, находящихся за пределами региона.

Как отметил глава Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, традиционное голосование на участках остается приоритетным, однако растёт популярность цифрового голосования и «Мобильного избирателя», а также голосования на дому. Данный факт свидетельствует о том, что разнообразие доступных форматов голосования отвечает потребностям населения Пермского края.

