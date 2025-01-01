Более 154 тысяч жителей Пермского края на выборах будут голосовать онлайн Регион попал в число лидеров по частоте регистрации на ДЭГ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занимает одну из лидирующих позиций в РФ по количеству зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, сообщили в Минсвязи Пермского края.

Более 154 тыс. жителей Прикамья предпочли проголосовать онлайн. Данные граждане смогут отдать свой голос через портал ДЭГ с 8 утра 12 сентября до 8 вечера 14 сентября 2025 года.

Граждане, не имеющие возможности лично посетить избирательный участок по обоснованной причине, например из-за проблем со здоровьем, могут запросить голосование на дому, оформив заявление на портале Госуслуг. Приём таких заявок завершается за сутки до старта голосования.

Информация о предстоящих в регионе выборах, включая сведения об участниках и графике голосования, доступна в личном кабинете пользователя на портале Госуслуг.

Стоит напомнить, что в предстоящие выходные, с 12 по 14 сентября, в Пермском крае состоятся выборы губернатора, а также выборы депутатов в 11 муниципальных образованиях. В таких населенных пунктах, как Березники, Бардымский, Еловский, Карагайский, Кишертский, Куединский, Сивинский, Частинский округа, пройдут основные избирательные кампании. В Горнозаводске, Лысьве и Кизеле будут организованы дополнительные выборы.

