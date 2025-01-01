В парке Балатово открылся Центр экологической культуры Пермского края Выставочное пространство занимает 260 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Дирекция ООПТ Пермского края" ВКонтакте

В пермском парке Балатово заработал региональный Центр экологической культуры (Подлесная, 52/1). Открытие состоялось 11 сентября. В выставочном пространстве площадью 260 кв. м организованы девять интерактивных площадок, где будут проводиться лекции, мастер-классы, показы фильмов, квесты и экскурсии.

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Об открытии центра в своём telegram-канале рассказал губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что центр стал частью проекта «Зелёное кольцо». Его посетители смогут познакомиться с минералами и узнать о животных, которые обитают в Прикамье, о заповедниках и национальных парках России, об экотуризме.

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Ранее также сообщалось, что рядом с визит-центром в Балатовском парке установили арт-объекты, изображающие животных. Скульптуры выполнены из природных материалов в натуральную величину. За ними ведётся видеонаблюдение.

