Визит-центр ООПТ Пермского края в Балатовском парке откроется 11 сентября Разрешение на ввод в эксплуатацию здание получило в 2024 году Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Дирекция ООПТ Пермского края" ВКонтакте

Визит-центр особо охраняемых природных территорий Пермского края, который расположен у входа в парк Балатово в Перми (ул. Подлесная, д. 52/1), откроется 11 сентября. Об этом сообщает краевая Дирекция ООПТ. Ведомство пригласило волонтёров принять участие в мероприятии.

«Мы приглашаем неравнодушных жителей Перми и Пермского края присоединиться к важному событию — Дню открытия Пермского центра экологической культуры. Мероприятие состоится 11 сентября с 12:00 до 20:00. Центр создаёт пространство для просвещения, практик экологичного поведения и объединения сообществ», — отмечается в публикации.

В прошлом году после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Дирекция ООПТ провела аукцион по наполнению экспозиционного пространства. Контракт был подписан с воронежским ООО «Агама стиль» на 37,7 млн руб. В двухэтажном здании было запланировано размещение экспозиции из девяти зон: Южной и Средней тайги, Северного и Западного Урала, Кунгурской лесостепи, хвойно-широколиственных лесов, VR, фотозоны и зоны экологического туризма.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.