Алёна Бронникова Пространство экспозиции в визит-центре ООПТ Прикамья наполнят за 37 млн рублей Работы выполнит воронежская организация Поделиться Твитнуть

проект экспозиции визит-центра в Балатово / фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края 15 августа подписала контракт по наполнению экспозиционного пространства в здании визит-центра ООПТ региона, которое находится на территории парка «Балатово» в Перми. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованному документу, победителем электронного конкурса стало воронежское ООО «Агама стиль». Организация согласилась выполнить работы за 37,7 млн руб. В ходе аукциона начальная цена снизилась на 24% (с 46,8 млн руб.).

Исполнитель должен до 12 декабря изготовить и установить мультимедийные комплексы с аудиовизуальным сопровождением, подготовить информационное оформление, аннотации и указатели, экспозиционное освещение, выполнить художественно-оформительские работы. Экспозиция будет рассчитана на индивидуальное и групповое посещение, маршрут затронет девять зон: Южную и Среднюю тайгу, Северный и Западный Урал, Кунгурскую лесостепь, хвойно-широколиственные леса, VR, фотозону и экологический туризм. Площадь пространства — 259,4 кв. м.

В перечень мультимедийных комплексов, указанных в контракте, вошли «Уральский хребет», «Особо охраняемые природные территории», «Красная книга», «Жизнь пещер», «Интерактивные весы», «Природный парк Пермский» и др. В составе комплектов — интерактивные сенсорные панели, инсталляции, мультимедийные экраны, макеты и декоративные элементы.

По данным СБИС, рекламно-производственная компания «Агама стиль» зарегистрирована в 2012 году в Воронеже. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб. Учредитель и генеральный директор — Сергей Мелешко. В 2023 году выручка составила — 62,2 млн руб., прибыль — 1,9 млн руб. Организация принимала участие в 480 торгах, из них выиграла 103. Основным заказчиком является смоленское МКУ «Строитель».

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