Алёна Бронникова Власти ищут подрядчика на организацию экспозиции в визит-центре ООПТ Перми Здание центра в Балатовском парке ввели в эксплуатацию в апреле Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Краевое ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» ищет подрядчика, который заполнит экспозиционное пространство в здании визит-центра особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края. Электронный аукцион был размещён на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена составляет 46,8 млн руб. Заявки на участие принимаются до 31 июля. Победителя определят 2 августа.

Согласно опубликованной документации, до 12 декабря 2024 года подрядчик должен будет изготовить мультимедийные комплексы с аудиовизуальным сопровождением, подготовить информационное оформление, аннотации и указатели, экспозиционное освещение. А также выполнить художественно-оформительские работы, установить и настроить мультимедийные комплексы и оборудование и ввести их в эксплуатацию.

«Цель — создание с помощью современных музейных технологий центра экологического просвещения Пермского края для экологического образования и просвещения посетителей визит-центра, дающего представление об уникальности природного и исторического наследия Пермского края, о заповедной системе России и её миссии, о туристической ценности и достопримечательностях, философии и принципах экотуризма в Пермском крае», — сообщается в техзадании.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В проекте указано, что маршрут посетителей будет пролегать через девять зон: Южная и Средняя тайга, Северный и Западный Урал, Кунгурская лесостепь, хвойно-широколиственные леса, VR, фотозона, экологический туризм. Экспозиция будет рассчитана как на индивидуальное, так и на групповое посещение.

В холле площадью 73,3 кв. м нужно будет установить ресепшн, витрины для сувениров, зону отдыха с кулером, декоративные элементы, инсталляцию, а также мультимедийные комплексы «карта ООПТ Пермского края» и «Черняевский лес». Площадь экспозиционного пространства — 259,4 кв. м.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В апреле визит-центр особо охраняемых природных территорий Прикамья получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Двухэтажное здание находится в Индустриальном районе Перми, на территории культурно-рекреационного парка «Балатово».

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