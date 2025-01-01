Алёна Бронникова В Перми временно закроют участок улицы Петропавловской Рядом со строящимся домом СЗ «Нова» запланировано устройство сетей Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В центре Перми запланированы временные ограничения движения транспорта по ул. Петропавловской. Согласно распоряжению краевого минтранса, их введут на основании обращения ООО «СЗ «Нова» для выполнения строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.

Речь идёт об участке от ул. Горького до Петропавловской, 13. Ограничения начнут действовать с 08:00 15 сентября до 08:00 20 сентября — для движения будет закрыта полоса в направлении от ул. Островского к ул. Горького. Затем движение закроют в обоих направлениях до 07:00 22 сентября.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Напомним, рядом, на месте аварийного дома по ул. Петропавловской, 14 ООО «Специализированный застройщик «Нова-1» возводит шестиэтажный дом премиум-класса «Эпоха». Положительное заключение экспертизы на проект и разрешение на строительство были выданы в конце 2024 года.

