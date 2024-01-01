Алёна Бронникова Проект строительства жилого дома в Разгуляе в Перми прошёл экспертизу Возводить ЖК будет девелопер «Нова» Поделиться Твитнуть

Из презентации проекта / Пресс-служба Минимущества Пермского края

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями многофункционального назначения в микрорайоне Разгуляй в Перми, по ул. Петропавловской, 14, 6 ноября получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдало московское ООО «Сегмент Эксперт». Возведением будет заниматься группа «Нова»: застройщиком указано ООО «Специализированный застройщик «Нова-1». Техническим заказчиком выступило ООО «Смарт Инжиниринг». Проект подготовлен пермской компанией «Пермоблпроект».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что «Нова» планирует возвести новый ЖК по ул. Петропавловской, 14 — между Пермским театром оперы и балета и Заводом Шпагина, где был снесён многоквартирный жилой дом в стиле конструктивизма, признанный аварийным. Здесь будет возведён шестиэтажный дом на 56 квартир и предусмотрено 40 машино-мест.

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