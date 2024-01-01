Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На месте снесённого аварийного здания на ул. Петропавловской построят новый жилой комплекс Его возведёт компания «Нова» Поделиться Твитнуть

Из презентации проекта / Пресс-служба Минимущества Пермского края

На Градостроительном совете Пермского края 7 июня обсудили архитектурный облик нового жилого комплекса по ул. Петропавловской, 14 — между Пермским театром оперы и балета и Заводом Шпагина. На этом месте находился многоквартирный жилой дом в стиле конструктивизма, который был расселён и снесён как аварийный. На первом этаже располагался известный магазин «Учебная книга».

Застройщик — ООО «Нова» — планирует возвести здесь шестиэтажный дом на 56 квартир, причём квартиры верхнего этажа позиционируются как «особенные» и будут с видом на Каму.

По словам директора ООО «Смарт Инжиниринг» Александра Белёва и архитектора Алексея Белкина (бюро «Соль»), визуальный облик объекта продиктован его расположением в квартале исторической застройки, что, по мнению проектировщиков, является преимуществом, которое необходимо подчеркнуть.

Формы и детали здания созданы по классическим принципам, характерным для архитектуры XIX века: строгая симметрия; трёхчастная структура — выделен первый этаж, а средняя и верхняя части сочетаются по размерам с кровлями соседних зданий; визуально подчёркнуты горизонтальные и вертикальные несущие элементы.

Дворовое пространство будет расположено на стилобатной части внутри квартала, стоянка автомобилей — внутри стилобата. Предусмотрено 40 машино-мест.

Для того чтобы проектируемое здание сочеталось по цвету с основной застройкой достопримечательного места «Губернский город», была выбрана нейтральная цветовая палитра с учётом цветового ритма кварталов между улицами 25 Октября и Островского, характерный терракотовый цвет соседних домов отражён в медных вставках откосов окон и в отделке первого этажа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.