В Соликамске включили отопление Батареи начали нагреваться пока только в учреждениях социальной сферы

фото из тг-канала Александра Русанова

Подготовка системы теплоснабжения Соликамского муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 годов завершена, сообщил глава муниципалитета Александр Русанов.

По его словам, в течение минувшего лета МП «Теплоэнерго» впервые осуществило в Соликамске инвестиционную программу. Благодаря финансированию из разных источников: инвестиционной программы, регионального и муниципального бюджетов, а также собственных средств предприятия, «Теплоэнерго» осуществило масштабную модернизацию тепловых сетей на общую сумму более 128 млн руб.

В рамках этой программы был осуществлён капитальный ремонт как магистральных, так и внутриквартальных участков теплосетей округа, что позволило заменить свыше 3,2 км трубопроводов различных диаметров на новые. Кроме того, было установлено 400 метров новых бетонных каналов для защиты трубопроводов. Произведена замена запорной арматуры в тепловых камерах, а также проведены ремонтные работы и модернизация оборудования в ряде котельных.

Русанов заявил, что на текущий момент все 11 котельных, расположенных в Соликамске, полностью готовы к подаче тепла. Отопление уже включают на объектах социальной сферы. Согласно установленному порядку, подача тепла в жилые дома начнётся после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не превысит +8 градусов.

Напомним, в декабре 2023 года — январе 2024 года в Соликамске произошло несколько порывов на теплосетях, оставивших около тысячи жителей без отопления. В результате замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был снят с должности. По собственному желанию ушёл с поста вице-мэр Андрей Швецов, курировавший вопросы общественной безопасности. В апреле 2024 года в отставку ушёл и получивший выговор от губернатора глава Соликамска Евгений Самоуков.

