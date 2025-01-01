В поддержку единого дня голосования телебашня в Перми включит подсветку Она будет окрашена в цвета российского флага Поделиться Твитнуть

В знак поддержки единого дня голосования главная пермская телебашня включит специальную архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.

Отметим, что освещение будет включаться с 20:00 до полуночи с 12 по 14 сентября. Каждый вечер пермская телебашня будет украшена цветами российского флага.





Напомним, в предстоящие выходные, с 12 по 14 сентября, в Пермском крае состоятся выборы губернатора, а также выборы депутатов в 11 муниципальных образованиях. В таких населенных пунктах, как Березники, Бардымский, Еловский, Карагайский, Кишертский, Куединский, Сивинский, Частинский округа, пройдут основные избирательные кампании. В Горнозаводске, Лысьве и Кизеле будут организованы дополнительные выборы. Проголосовать можно будет традиционно на участке, дистанционно, а также на дому.

