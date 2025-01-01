На новом перекрёстке в Перми организуется остановка общественного транспорта Автобусы будут останавливаться на углу шоссе Космонавтов и ул. Крисанова Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщает информационный портал «Пермский транспорт», организуется новая остановка автобусов на перекрёстке шоссе Космонавтов и недавно открытого нового участка ул. Крисанова. Она начнёт функционировать 10 сентября.

Остановка будет использоваться для автобусов №№ 3, 19, 30, 36, 55, 59 и 72. После того, как будет восстановлено трамвайное движение по ул. Карпинского, здесь можно будет совершить пересадку с автобуса на трамваи, курсирующие между Индустриальным районом и центром города.

Новый участок ул. Крисанова, соединяющий её с улицей Карпинского, был открыт для движения 23 августа. Протяжённость нового участка движения составила 2,3 км.

Трамвай маршрута № 12 временно курсирует от Стахановского кольца до остановки «Школа № 107». Восстановление трамвайного движения из Индустриального района в центр города будет возобновлено после окончания дорожного ремонта на ул. Столбовой и Карпинского.

