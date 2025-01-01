На улицу Мира в Перми возвращаются трамваи Возобновляется движение маршрута № 12 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 19 августа по обновлённым рельсам на улице Мира начнет курсировать трамвай маршрута № 12 от остановки «Стахановское кольцо» до остановки «Школа № 107». Все рейсы будут выполнять трамваи серии «Львята».

По сообщениям министерства транспорта Пермского края, накануне, 18 августа, состоялись пробные рейсы. Обкатку маршрута совершила водитель Яна Хмелёва, которая водит пермские трамваи с 2011 года.

Трамвай № 12 ходит по маршруту «Школа 107» — Разгуляй. Следующим этапом станет организация движения от Стахановского кольца в направлении Осенцов. Полноценное же восстановление трамвайного сообщения между центром города и Индустриальным районом станет возможным после окончания масштабной реконструкции улиц Карпинского и Крисанова.

Министерство транспорта также сообщает, что транспортный парк Перми в этом году пополнился 44 новыми трамваями.

