С Сергеем Негановым простятся 9 сентября в Перми Директор архива социально-политической истории скончался после болезни

Фото: пресс-служба краевого правительства

Коллектив Пермского государственного архива социально-политической истории известил о времени и месте гражданской панихиды и церемонии отпевания Сергея Неганова.

Церемония прощания пройдёт 9 сентября в центре Перми.

Отпевание состоится в Крестовом храме им. святителя Митрофана Воронежского (Комсомольский проспект, 6) после завершении Божественной литургии — около 11:00. Об этом сообщается на сайте архива.

Как ранее писал «Новый компаньон», 6 сентября стало известно об уходе из жизни Сергея Неганова. Глава Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования его родным, близким, друзьям и коллегам.

С 2015 года он руководил Пермским архивом социально-политической истории. Ранее, с 1999 года, возглавлял управление внутренней политики в администрации губернатора Пермского края, отвечая за выборы и взаимодействие с политическими, религиозными и общественными организациями.

Более 18 лет проработал в избирательных комиссиях разного уровня. Разработал много методических материалов для политических партий, кандидатов и наблюдателей, объясняющих избирательное законодательство. Также участвовал в создании выставки об истории выборов в Пермском крае.

