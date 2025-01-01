Глава Прикамья выразил соболезнования по случаю смерти Сергея Неганова Директор Пермского архива социально-политической истории скончался после болезни Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принёс соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам в связи с уходом из жизни главы Пермского архива социально-политической истоии Сергея Неганова. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Вся его жизнь была связана с нашим краем и его историей. Долгие годы работал в администрации области и преподавал в университете. Занимался научно-исследовательской и просветительской работой», — сказал Дмитрий Махонин.

Губернатор отметил, что Неганов открывал неизвестные факты о земляках, промышленности и регионе в период Великой Отечественной войны, сохранял память об участниках и событиях СВО.

Как ранее писал «Новый компаньон», о смерти Сергея Неганова стало известно 6 сентября. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба краевого избиркома.

Начиная с 2015 года, он занимал должность руководителя Пермского архива социально-политической истории. До этого, с 1999 года, он возглавлял управление внутренней политики в администрации губернатора Пермского края, где в его обязанности входило курирование избирательных процессов и взаимодействие краевых властей с политическими объединениями, религиозными организациями и общественными движениями.

Более 18-ти лет своей карьеры он посвятил работе в избирательных комиссиях различных уровней. По его инициативе были разработаны многочисленные методические материалы для местных отделений политических партий, кандидатов и наблюдателей, в которых подробно разъяснялись нюансы выборного законодательства. Кроме того, при его непосредственном участии была создана уникальная выставка, рассказывающая об истории выборов и избирательных комиссий в Пермском крае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.