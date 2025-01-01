Победителями Пермского марафона стали спортсмены из Кении и Танзании Первые места заняли Лангат Элькана и Нима Мсуади Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стали известны победители главного спортивного события осени — Пермского международного марафона. Первое место на дистанции 42 км 195 занял 28-летний спортсмен из Кении Лангат Элькана, а среди женщин первое место взяла 29-летняя спортсменка из Танзании Нима Мсуади.

Элькана преодолел марафонскую дистанцию за два часа 17 минут, а Мсуади финишировала с результатом два часа и 38 минут. Ранее оба спортсмена участвовали в марафоне в Казани.

Отметим, в прошлом году марафон выиграли российские спортсмены Алексей Реунков и Татьяна Арясова.

Участие в марафоне принял известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который накануне приехал в краевую столицу. Компанию Губерниеву в освещении марафона составили его коллеги: комментатор с «Матч ТВ» Александр Скрыль и эксперт в легкой атлетике, мастер спорта Антон Торовик.

В Пермском международном марафоне приняли участие более 17 тыс. участников, представляющих пять государств, 64 российских региона и 481 город и посёлок России. Открытие марафона состоялось 6 сентября с проведения забегов на небольшие дистанции, а 7 сентября прошли ключевые соревнования, в том числе полумарафон и непосредственно марафонская дистанция.

