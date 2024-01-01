Победителями Пермского марафона стали Алексей Реунков и Татьяна Арясова Оба спортсмена были участниками Олимпиады Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В краевой столице завершились забеги Пермского марафона, который проходил с 7 по 8 сентября. В этом году победителями на дистанции 42 км среди мужчин стал спортсмен из Челябинска Алексей Реунков, а среди женщин — Татьяна Арясова из Чебоксар. Они пробежали эту дистанцию с результатом 02:18:52 и 02:39:37 соответственно.

Известно, что Алексей Реунков — участник Олимпиады 2012 года. В прошлом году он также был лидером Пермского марафона. Татьяна Арясова — мастер спорта международного класса. Она входила в олимпийскую сборную России 2008 года.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Победителями на дистанции 21,1 км стали Алексей Попов (результат 1:06:01) и Елена Седова (1:16:18).

В забеге на 10 км первым среди мужчин оказался Алексей Краснов (32:09), а среди женщин — Ольга Варакса (36:55).

По подсчётам организаторов, в этом году в Пермском марафоне приняли участие 13 тыс. спортсменов.

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