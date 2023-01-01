Победителями Пермского марафона стали Алексей Реунков и Любовь Добровольская Забег прошёл 3 сентября Поделиться Твитнуть

Алексей Реунков и Любовь Добровольская

Администрация Перми

В Перми 3 сентября определены победители Пермского марафона на дистанции 42 км. Среди мужчин быстрее всех дистанцию пробежал известный российский спортсмен, участник Олимпийских игр 2012 года Алексей Реунков, а среди женщин вновь, как и в 2022 году, равных не было Любови Добровольской из Тольятти.

Обладателем Кубка России по полумарафону среди мужчин стал Александр Именин из Рязани. Среди женщин победительницей Кубка России стала Наталья Леонтьева из Якутии.

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