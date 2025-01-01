В Пермь прибыл спортивный комментатор Дмитрий Губерниев Поделиться Твитнуть

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Пермь. Он будет комментировать восьмой Пермский международный марафон, запланированный на 6 и 7 сентября.

Компанию Губерниеву в освещении марафона составят его коллеги: комментатор с «Матч ТВ» Александр Скрыль и эксперт в легкой атлетике, мастер спорта Антон Торовик.

Открытие марафона состоялось 6 сентября с проведения забегов на небольшие дистанции, а 7 сентября пройдут ключевые соревнования, в том числе полумарафон и непосредственно марафонская дистанция.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин проинформировал в своём Telegram-канале о том, что в марафоне, который проходит в Перми, ожидается более 17 тысяч участников, представляющих 5 государств, 64 российских региона и 481 город и посёлок России.

Стартовал марафон с заезда на 500 метров для людей с инвалидностью, в котором приняли участие 34 человека. Александр Галкин стал победителем среди мужчин, а Юлия Ощепкова — среди женщин.

В 19:00 7 сентября на главной сцене запланировано торжественное открытие Пермского марафона, включающее выступления артистов и развлекательную программу под названием «Марафон на диване».

