Участниками Пермского марафона станут свыше 17 тысяч человек Уже стали известны первые победители Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2025 году в Пермском марафоне примут участие свыше 17 тыс. человек из 5 государств, 64 субъектов РФ и 481 населенного пункта России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

Пермский марафон проходит в Перми 6 и 7 сентября. В первый день мероприятия традиционно проводится выдача стартовых комплектов, заезд на инвалидных колясках на 500 метров и детский забег на 1000 метров. В этом году добавлены две новые дистанции, посвящённые присвоению Перми статуса «Молодёжной столицы»: забеги на 2025 метров «На результат» и 2025 метров #МолодёжнаяСтолица.

Открыл программу заезд людей с ограниченными возможностями на колясках на дистанцию в 500 м, в котором соревновались 34 человека. Александру Галкину удалось завоевать первое место среди мужчин, а Юлии Ощепковой — среди женщин.

Напомним, в течение двух дней на площади перед Театром-Театром функционирует экспозиционная зона и развлекательные площадки. Вечером, в 19:00, на главной сцене запланирована торжественная церемония открытия Пермского марафона, с выступлениями артистов и развлекательным шоу «Марафон на диване».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.