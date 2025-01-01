На открытии Пермского марафона вступит DJ Smash Развлекательная программа стартовала с 9 утра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 6 сентября, в день старта Пермского марафона (0+), жителей и гостей города ожидает обширная развлекательная программа.

Она началась в 9 часов утра с открытия выставочных и интерактивных зон экспо, они будут работать до 8 вечера.

С 10 утра до половины второго дня на центральной сцене будет проходить развлекательное шоу «Марафон на диване».

В 15:15 на главной сцене запланирован гала-концерт фестиваля «Соседи», демонстрирующий таланты молодых музыкантов, танцоров и творческих коллективов. Сразу после, в 16:45, состоится розыгрыш призов под названием «Знай Наших».

На протяжении обоих дней марафона в спортивном городке у Театра-Театра будут функционировать стенды от спонсоров и партнёров мероприятия, предлагающие интерактивные развлечения для участников и зрителей.

Как обычно, будет функционировать экспо-павильон, где можно будет найти спортивную одежду и аксессуары. Кроме того, будет доступен магазин с фирменной атрибутикой текущего года и выставка медалей прошлых забегов.

Торжественное открытие Пермского марафона состоится в 19:00 на главной сцене. Кульминацией вечера станет выступление DJ Smash в 20:00. В 21:00 выступит самый молодой диджей России — DJ Роман Raze. Финальным аккордом в 21:50 станет музыкальное выступление Артёма Чудинова и Ивана Фоминых.

