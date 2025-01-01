Алёна Бронникова Власти утвердят зону КРТ для застройки ещё одного участка Авиагородка в Перми Реновацией территории займётся «Развитие» Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ от 1 сентября о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми. В частности, документом поручено подготовить проект внесения изменений в ПЗЗ об установлении границ зоны комплексного развития территории (КРТ) в м/р Авиагородок.

Речь идёт об участке, ограниченном улицами Карпинского, Рязанской и Самолётной в Индустриальном районе. Спецзастройщик «Интер-Инвест-Строй» (входит в СГ «Развитие») обратился к властям с просьбой установить на данном участке границы КРТ, комиссия по ПЗЗ одобрила предложение. Здесь планируется построить многоквартирные жилые дома и дошкольное учреждение.

В м/р Авиагородок запланировано комплексное развитие ещё одной территории — в границах улиц Рязанской, Карпинского и Свиязева площадью 8,72 га. Инвестора определят в октябре. Ранее в сети появилась концепция застройки участка.

