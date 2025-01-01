В микрорайоне Авиагородок в Перми ещё один участок может пойти под КРТ Его планирует развивать застройщик «Интер-Инвест-Строй» Поделиться Твитнуть

Фото: Алина Наумова

Комиссия по землепользованию и застройке при краевом минимущества одобрила заявление ООО «Специализированный застройщик «Интер-Инвест-Строй» об установлении границ территориальной зоны комплексного развития территории (КРТ) в м/р Авиагородок. Участок в Индустриальном районе, выделенный под КРТ, ограничен улицами Норильская, Рязанская и Самолётная.

Планируется, что на этой территории появятся многоквартирные жилые дома, дошкольное учреждение и коммунальное обслуживание.

Примерные границы участка под КРТ Данные предоставлены Минимуществом Пермского края. Фото: скрин "Яндекс Карт"

Ранее «Новый компаньон» писал, что в микрорайоне Авиагородок начнут комплексно развивать участок площадью 8,72 га в границах улиц Рязанской, Карпинского и Свиязева. Под КРТ также пойдёт участок в Балатово — в границах улиц Мира, Кавалерийской, Чайковского и Стахановской площадью 2,4 га

