Алёна Бронникова Ещё две территории в Индустриальном районе Перми планируют развивать комплексно Общая площадь составит 11,12 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми запланировано комплексное развитие ещё двух территорий. Краевое минимущества подготовило проект принятия решения об утверждении реновации несмежных территорий жилой застройки в м/р Авиагородок и Балатово, по ул. Чайковского. В данный момент приказ не подписан.

Реализация проекта будет осуществляться застройщиком, с которым заключат договор о КРТ в результате проведения торгов. Предельный срок исполнения требований — семь лет со дня заключения договора. Общая площадь застройки составит 11,12 га.

Фото: проект приказа / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края

В м/р Авиагородок к развитию запланирован участок площадью 8,72 га. Он находится в границах улиц Рязанской, Карпинского и Свиязева. На его территории расположены жилые дома, 12 из них признаны аварийными.

Девять зданий подлежат сносу (ул. Сусанина, 4, 5, 6 и 8 и ул. Камышловская, 2, 13, 15, 17 и 19). Шесть жилых помещений в домах под снос находятся в федеральной собственности, место нового размещения будет определено по согласованию с правообладателем. Также изъятию и сносу подлежат склады, гаражи, мастерская и закусочная — всего девять нежилых объектов.

В рамках КРТ здесь могут быть построены дома в 8-10 этажей, с максимальной плотностью застройки 14 тыс. кв. м/га, учреждения здравоохранения и образования высотой до трёх этажей, а также коммунальные объекты, магазины и торговый центр высотой до четырёх этажей, автостоянка и места для отдыха.

Фото: проект приказа / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края

Второй участок под КРТ ограничен улицами Мира, Кавалерийской, Чайковского и Стахановской. Его площадь составляет 2,4 га. В границы территории также попадает участок по ул. Чайковского, 3, где в прошлом году снесли здание бывшего тубдиспансера.

Два аварийных многоквартирных дома и ещё два дома, которые не были признаны аварийными, но построены ещё в 1950-х годах, и здание медучреждения по ул. Чайковского, 7 подлежат сносу. Также будет демонтировано здание центра детского творчества «Сигнал» по ул. Мира, 8а, а в рамках КРТ будет создано пристроенное помещение для его размещения.

В перечне основных видов разрешённого использования земельных участков на территории застройки — многоэтажки до 19 этажей и среднеэтажные дома до восьми этажей, с плотностною застройки до 21 тыс. кв. м/га. Также здесь разрешено строительство детского сада или школы, автостоянки, объектов коммунального обслуживания, рекреации, магазинов и торговых центров.

В апреле минимущества распорядилось подготовить проект планировки и проект межевания территории в м/р Авиагородок, где запланирована реновация. Сообщалось, что здесь запланировано размещение объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью 30 тыс. кв. м.

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