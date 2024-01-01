Алёна Бронникова В Перми ищут подрядчика для сноса здания тубдиспансера на улице Чайковского Работы оценили в 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» ищет подрядчика для выполнения работ по сносу здания, расположенного в Индустриальном районе Перми по ул. Чайковского, 3. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,99 млн руб.

Срок окончания подачи заявок — 19 сентября. Исполнителя определят 23 сентября.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет до 2 декабря 2024 года произвести демонтаж двухэтажного здания поликлиники площадью 802 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, здание находится на земельном участке площадью 1,9 тыс. кв. м. Существующее здание противотуберкулёзного диспансера было построено в 1952 году.

Основанием для выполнения работ стал приказ краевого министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности «О списании непригодного к эксплуатации недвижимого имущества из состава казны Пермского края». По информации ведомства, балансодержателем объектов по данному адресу являлось ГБУЗ Пермского края «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».

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