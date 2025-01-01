Алёна Бронникова В Перми возведут новые дома в микрорайоне Авиагородок Площадь строительства составит 30 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В пермском м/р Авиагородок планируется построить новые жилые дома. Речь идёт о территории, ограниченной улицами Норильской, Карпинского, Чердынской и Камышловской.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания данной территории. Подготовить документацию в течение двух лет должен Институт территориального планирования.

«Размещение объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью 30 тыс. кв. м. Площадь ориентировочная, подлежит уточнению при разработке проекта планировки территории», — сообщается в приказе.

Документ обязывает исполнителя разработать проект планировки территории за счёт собственных средств. Рассматриваемый участок под застройку включает в себя 52 земельных участка общей площадью 22,24 га.

По данным 2ГИС, в квартале находятся частные и многоквартирные дома, в том числе аварийные, детский сад, гаражи и хозяйственный корпус.

Ранее стало известно, что на месте промзоны, расположенной недалеко от указанной территории, ПЗСП собирается построить около 40 тыс. кв. м нового жилья по ул. Норильской. Проект предполагается реализовывать комплексно, с созданием социальной инфраструктуры.

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