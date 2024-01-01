В Перми участок промзоны на Норильской собираются застроить жилыми домами Проект предполагается реализовывать в рамках заключенного с краем КРТ Поделиться Твитнуть

ПЗСП собирается построить около 40 тыс. кв. м жилья на месте промбазы в Балатово на ул. Норильской. Земельный участок с имущественным комплексом выставлен на продажу за 150 млн руб. на одном из популярных сайтов объявлений.





«На этом участке планируется строительство 39 тыс. кв. м жилья. Базу снесём, участок полностью освобождаем»,— рассказали в компании изданию «Коммерсантъ-Прикамье».





Для компании это уже не первый опыт жилой застройки промышленных зон в Перми.





«Думаю, на участке получится возвести комплекс среднего класса. Срок строительства будет зависеть от объёма предполагаемых продаж», — приводит издание слова гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного.





Проект предполагается реализовывать в рамках заключённого с краем КРТ. Это потребует создания социальной инфраструктуры.



«В случае КРТ застройщик принимает на себя определённые обязательства по наполнению территории школами, детскими садами и прочими социальными центрами. Тем не менее, выведение из центра Перми промышленных площадок и вовлечение их в жилую застройку положительно сказывается на внешнем облике города»,— цитирует газета гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина.

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