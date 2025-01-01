В августе в Пермском крае выросли продажи автомобилей и сезонных товаров Потребительская активность увеличилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле — августе 2025 года в Пермском крае зафиксировано ускорение потребительской и снижение деловой активности, особенно в производственном секторе и строительстве. По данным Банка России, тенденция наблюдается в целом по стране.

Отмечается ослабление дефицита рабочей силы, заметнее всего в промышленности. Предприятия в минувшем месяце инвестировали в повышение эффективности производства и снижение воздействия на окружающую среду.

«Потребление росло неравномерно. В ожидании увеличения утилизационного сбора повысились продажи автомобилей. Посещаемость торговых центров снизилась — отчасти из-за развития онлайн-торговли. В августе оживился спрос на сезонные товары. В сфере услуг наиболее востребованы услуги транспорта, связи и культуры», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Кредитование населения сдерживалось за счёт высоких ставок и повышенных требований к финансовому состоянию заёмщиков. В связи с этим заметно сократилась выдача новых потребительских и ипотечных кредитов, а на банковских депозитах наблюдался прирост средств.

Ценовое давление усилилось под влиянием индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом годовая инфляция в июле замедлилась и составила 9,4% после 9,5% в июне.

