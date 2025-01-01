Годовая инфляция в Пермском крае снизилась по итогам июля до 9,44% Рост цен на услуги составил 3,2% Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в июле 2025 года в Пермском крае зафиксирован рост цен на 0,78% по сравнению с июнем. Годовой показатель инфляции продемонстрировал снижение до 9,44%, что выше общероссийского уровня (8,79%).

В июле наблюдалось незначительное удешевление продовольственных товаров (на 0,73% к июню), чему способствовало увеличение предложения. Цены на непродовольственные товары в июле повысились на 0,47%, это обусловлено недостаточным объёмом предложения при повышенном спросе.





Сфера услуг продолжает показывать интенсивный рост цен (на 3,2% к июню), в основном это связано с индексацией тарифов ЖКХ выше, чем на 4%, а также с повышением стоимости топлива.

Фото: Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России





В июле общероссийский показатель годовой инфляции снизился, но остался существенно выше целевого уровня. Центральный Банк России планирует вернуть инфляцию к отметке в 4% к 2026 году и поддерживать её вблизи этого значения в дальнейшем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.