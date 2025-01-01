Алёна Бронникова За полгода посещаемость торговых центров в Пермском крае упала на 5% Наибольшее снижение зафиксировано в июне Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

По итогам первой половины 2025 года в Пермском крае зафиксировано снижение посещаемости торговых центров на 5%. Результатами исследования поделилась компания Focus Technologies.

Согласно представленной в telegram-канале компании информации, снижение трафика в малых и средних торговых центрах за указанный период также составило 5%, крупных объектов площадью от 40 тыс. кв. м — 6%. В июне снижение посещаемости объектов оказалось наибольшим за шесть месяцев в сравнении с прошлым годом (-7%).

«Это, вероятно, связано с неблагоприятными погодными условиями, ослабленной потребительской активностью и сдержанным спросом», — прокомментировал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Как сообщалось ранее, по стране в целом наблюдается спад посещаемости торговых центров, вызванный проблемами с заполнением свободных площадей и сокращением предложений по брендам. Однако в пермском ТРК «СемьЯ» за первые шесть месяцев 2025 года был зафиксирован рост трафика на 2,5% по сравнению с АППГ.

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